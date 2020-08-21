Елену Летучую в широких бермудах высмеяли в Сети: «Ножки выше колен тоже нужно эпилировать»

Не только живописные пейзажи и представители дикой природы привлекли внимание подписчиков. В фокусе оказались короткие шорты, которые открыли стройные ноги ведущей, а вместе с тем — и еще одну деталь. Фолловеры высмеяли Елену за отсутствие эпиляции выше колен. «Елена, ножки выше колена тоже нужно эпилировать — иначе очень забавно, мягко говоря, смотрится», «Теперь тоже не буду ножки брить выше колен. Очень уж эстетично смотрится», «Для того, чтобы фотографировать ножки, не нужно было так далеко ехать», «Программа «Ревизорро рекомендует красивые неэпилированные ножки» — пишут в комментариях.