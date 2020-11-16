Елена Захарова похвасталась точеной фигурой в платье без бретелей

Захарова позирует в свободном мини-платье без бретелей в дерзком оттенке острого перца. Look открыл стройные ноги и точеную фигуру — настоящую гордость актрисы. Акцентом в лаконичном наряде А-силуэта стал огромный мерцающий бант, который дополнил лиф. Зона декольте украшена броским кулоном на тонкой цепочке, а в комплекте с ним — еще несколько ювелирных акцентов. Зарифмовано коктейльное платье с классическими бежевыми лодочками на шпильках и черным клатчем-конвертом.

Поклонники осыпали актрису комплиментами и восхищались тем, как идет ей насыщенный оттенок. «Ой, кто это у нас такая очаровашка?», «Как всегда шикарное платье», «Вы сегодня особенно прекрасны», «Елена, вы — прелесть», «Яркая и красивая!», «Ну разве можно быть такой красивой? Вы, наверное, молодильные яблочки кушаете?», «Красный очень к лицу», «Какая красота — глаз не оторвать», — пишут в комментариях.