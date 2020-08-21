Елена Воробей блеснула в брутальной жилетке и клешах с принтом под колорадского жука

Фолловеров умилил совместный снимок с Куприком, и они пожелали, чтобы этот союз был не только творческим: «Очень симпатичный молодой человек», «Куприк женат или в отношениях? Если нет, то переходите к решительным действиям!», «Хорошо смотритесь». Не жалели комплиментов и в адрес Елены: «Леночка, вы — суперженщина!», «Красавица!», «Какая хорошенькая» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @vorobei_elena

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