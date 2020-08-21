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Елена Воробей блеснула в брутальной жилетке и клешах с принтом под колорадского жука

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Елена Воробей

Фото: Instagram @vorobei_elena

Елена Воробей поделилась фото в своем Instagram, на котором позирует в обнимку с экс-солистом группы «Лесоповал» Сергеем Куприком. 53-летняя звезда эстрады блеснула в эпатажном образе, главным акцентом которого стали клеши в духе восьмидесятых с интересным принтом.

«Серега-Сереженка! Все встречи неслучайны и, надеюсь, что в моем репертуаре обязательно появятся твои новые песни. Я загадала, и мы еще споем…ся» — прокомментировала публикацию Воробей. Артистка позирует в аутфите, выстроенном вокруг расклешенных от колен брюк в вертикальную полоску, которая повторяет расцветку колорадского жука. Зарифмована необычная деталь с полупрозрачной мерцающей туникой, а поверх нее юмористка надела облегающую жилетку из брутальной кожи. Завершили look босоножки на платформе, щедро усыпанные блестящими кристаллами.

Фолловеров умилил совместный снимок с Куприком, и они пожелали, чтобы этот союз был не только творческим: «Очень симпатичный молодой человек», «Куприк женат или в отношениях? Если нет, то переходите к решительным действиям!», «Хорошо смотритесь». Не жалели комплиментов и в адрес Елены: «Леночка, вы — суперженщина!», «Красавица!», «Какая хорошенькая» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @vorobei_elena

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