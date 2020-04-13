Елена Перминова в бра поверх платья и защитной маске украсила обложку российского глянца

Фолловеры не забывали о комплиментах. «Какие у вас красивые и добрые глаза», «Роскошная!», «Стильная и красивая», «Ты прелесть!», «Красотка» — пишут в комментариях. О других стильных образах Елены Перминовой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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