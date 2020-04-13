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Елена Перминова в бра поверх платья и защитной маске украсила обложку российского глянца

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Елена Перминова

Фото: Instagram

Елена Перминова украсила обложку российского Elle, представ в необычном образе. 33-летняя модель позирует с наполовину закрытым лицом на фоне, затянутым полиэтиленовым пакетом.

«Я никогда не претендовала на звание эко-активиста, я — обычный человек, но пришло время и обычным людям задуматься о том что мы делаем для планеты. Что-то явно пошло не так, и нам придётся исправлять свои ошибки. Причём в режиме ещё «вчера»» — прокомментировала публикацию Перминова.

Фото: Instagram

Многодетная мама позирует в черном платье с полупрозрачными объемными рукавами. Поверх него надето бра нежного пудрового цвета. Модель приподняла подол, демонстрируя ногу в вязаном чулке в крупную сетку. Завершил образ весьма актуальный в свете последних событий аксессуар — черная защитная маска. На фоне виднеются зеленые растения, перетянутые полупрозрачным полиэтиленом.

Фолловеры не забывали о комплиментах. «Какие у вас красивые и добрые глаза», «Роскошная!», «Стильная и красивая», «Ты прелесть!», «Красотка» — пишут в комментариях. О других стильных образах Елены Перминовой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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