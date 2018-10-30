Елена Малышева о своем новом стиле: «Мне так понравилась современная мода»

Подписчики блога телеведущей Елены Малышевой заметили изменения в облике любимицы. С ними звезда Первого канала первыми делится своими экспериментами. Так, Елена показывала платье, которое скомпановала из двух других недорогих нарядов. Теперь похудевшая на 10 килограммов ведущая предпочитает дорогие бренды.

«Когда ты худеешь, удовольствия возвращаются. Одеваться — это одно из главных женских удовольствий. Вот я его и получаю по полной программе. Раньше я практически совсем перестала нормально одеваться за кадром. Такое случается со многими женщинами. Я ходила в удобной одежде и тихо ненавидела высокие каблуки. Похудев на 10 кг, я снова стала одеваться и наслаждаться переменами, которые со мной произошли. В мою жизнь снова вернулся каблук. И более того, мне стало нравится мерить и носить то, что, как я думала, совсем не для меня. Мне так понравилась современная мода! Особенно юбки-брюки. Это просто мой компромисс с судьбой — и юбка, и брюки вместе! Удобно и здорово», — поделилась она восторгами с журналом «7Дней».

На работе Елена решила сменить строгий new look на стиль из 20-х годов прошлого века, рассказала она.

Фото: instagram