Елена Летучая придумала коллекцию одежды для ярких и эффектных женщин

«Я давно являюсь поклонницей бренда YAKUBoWITCH и рада, что мой первый опыт создания собственной коллекции случился именно с Олей. Мы создали эти образы для ярких и эффектных женщин, которые привыкли покорять с первого взгляда. Как любит подчеркивать наш сегодняшний партнер Mondoro, важно раскрыть внешнюю и внутреннюю красоту женщины, — именно это делает каждая вещь новой коллекции», — прокомментировала Летучая.

Фото: архивы пресс-служб