Елена Летучая придумала коллекцию одежды для ярких и эффектных женщин

2 апреля в Ритц-Карлтон Москва состоялась торжественная презентация первой коллекции одежды Елены Летучей. Эту возможность телезвезде предоставила Ольга Якубович, основательница бренда YAKUBoWITCH — длгое время она была ее музой. Поддержать подруг пришли Мария Федорова, Иляна Эрднеева, Екатерина Одинцова, Лаура Джугелия, Марина Ким и другие.
Созданные Еленой платья — белого цвета, он появился в коллекции впервые в истории бренда.
«Я давно являюсь поклонницей бренда YAKUBoWITCH и рада, что мой первый опыт создания собственной коллекции случился именно с Олей. Мы создали эти образы для ярких и эффектных женщин, которые привыкли покорять с первого взгляда. Как любит подчеркивать наш сегодняшний партнер Mondoro, важно раскрыть внешнюю и внутреннюю красоту женщины, — именно это делает каждая вещь новой коллекции», — прокомментировала Летучая.
Фото: архивы пресс-служб