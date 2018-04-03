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Елена Летучая придумала коллекцию одежды для ярких и эффектных женщин

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Ольга Якубович и Елена Летучая
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39-летняя Елена Летучая попробовала себя в роли дизайнера бренда YAKUBoWITCH.

2 апреля в Ритц-Карлтон Москва состоялась торжественная презентация первой коллекции одежды Елены Летучей. Эту возможность телезвезде предоставила Ольга Якубович, основательница бренда YAKUBoWITCH — длгое время она была ее музой. Поддержать подруг пришли Мария Федорова, Иляна Эрднеева, Екатерина Одинцова, Лаура Джугелия, Марина Ким и другие.

Созданные Еленой платья — белого цвета, он появился в коллекции впервые в истории бренда.

«Я давно являюсь поклонницей бренда YAKUBoWITCH и рада, что мой первый опыт создания собственной коллекции случился именно с Олей. Мы создали эти образы для ярких и эффектных женщин, которые привыкли покорять с первого взгляда. Как любит подчеркивать наш сегодняшний партнер Mondoro, важно раскрыть внешнюю и внутреннюю красоту женщины, — именно это делает каждая вещь новой коллекции», — прокомментировала Летучая.

Фото: архивы пресс-служб

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