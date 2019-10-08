Электрический синий и дерзкая кожа: Светлана Бондарчук примерила образ «подружки рокера»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Бондарчук сделала выбор в пользу остромодной детали этого сезона — облегающих кожаных брюк, подчеркнувших стройность ее ног. Выстраивая аутфит вокруг них, Светлана добавила длинную черную футболку oversize с контрастными надписями и грубые ковбойские ботинки. Акцентом в монохромном черном образе стал укороченный жакет, вобравший в себя эстетику 80-х — объемные плечи и электрический синий цвет.
Стильный аутфит Бондарчук не оставил подписчиков равнодушными. «Сколько же элегантности и женственности, Светлана!», «Как всегда шикарна! А самое главное, Светлана, какая вы естественная!», «Красивые ножки идут по дорожке», «Светлана, вы всегда безумно красива», «Самая стильная девушка на свете!» — восхищаются фолловеры.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!