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Электрический синий и дерзкая кожа: Светлана Бондарчук примерила образ «подружки рокера»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Светлана Бондарчук с бойфрендом проводят время в Италии. Вместе с компанией друзей пара отправилась на прогулку по озеру Комо. Провести день на борту яхты 50-летняя ведущая решила в дерзком аутфите в рок-стиле.

Бондарчук сделала выбор в пользу остромодной детали этого сезона — облегающих кожаных брюк, подчеркнувших стройность ее ног. Выстраивая аутфит вокруг них, Светлана добавила длинную черную футболку oversize с контрастными надписями и грубые ковбойские ботинки. Акцентом в монохромном черном образе стал укороченный жакет, вобравший в себя эстетику 80-х — объемные плечи и электрический синий цвет.

Стильный аутфит Бондарчук не оставил подписчиков равнодушными. «Сколько же элегантности и женственности, Светлана!», «Как всегда шикарна! А самое главное, Светлана, какая вы естественная!», «Красивые ножки идут по дорожке», «Светлана, вы всегда безумно красива», «Самая стильная девушка на свете!» — восхищаются фолловеры.

Фото: Instagram

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