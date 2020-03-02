Экстремальное мини и пояс с кобурой: Рудова примерила смелый образ и восхитила поклонников
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Рудова позирует в экстремально коротком серебристом платье с далеко не скромным декольте, открывающим черный бра. Образ дополнен черными колготками с рисунком, имитирующим чулки с подвязками. Акцент аутфита смещен на детали в духе 1920-х годов – черная повязка на голову с пышным пером, эффектный чокер на шее, дерзкий кожаный ремень с кобурой и телесно-бежевые перчатки из сетки с рисунками и надписями. «Обожаю костюмированные вечеринки. Как вам образ?» – поинтересовалась Наталья у фолловеров в Instagram.
Поклонники оценили перевоплощение актрисы. «Шикарная женщина!», «Образ – огонь!», «Мадонна», «Ты просто бомба», «Восхитительный образ», «Очень круто! А перчатки…», «Образ аристократичный», «Красиво и как всегда с изюминкой», «Марго Робби отдыхает», «Как всегда сногсшибательна» – пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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