Экстремальное мини и пояс с кобурой: Рудова примерила смелый образ и восхитила поклонников

Рудова позирует в экстремально коротком серебристом платье с далеко не скромным декольте, открывающим черный бра. Образ дополнен черными колготками с рисунком, имитирующим чулки с подвязками. Акцент аутфита смещен на детали в духе 1920-х годов – черная повязка на голову с пышным пером, эффектный чокер на шее, дерзкий кожаный ремень с кобурой и телесно-бежевые перчатки из сетки с рисунками и надписями. «Обожаю костюмированные вечеринки. Как вам образ?» – поинтересовалась Наталья у фолловеров в Instagram.