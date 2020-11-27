Эксперты назвали правила покупок в «Черную пятницу»

Они напомнили, что все магазины предлагают в этот день свои распродажи. Так как в 2020 году походы по магазинам не приветствуются, то большинство людей будут покупать товары в Сети. На странице скидок и сбережений легко увлечься, поэтому важно сохранять сосредоточенность.

Специалисты предлагают шопоголикам следить за любимыми компаниями в социальных сетях. Как правило, там появляются новости о скидках, бюллетени рассылаются лояльным клиентам, поэтому стоит подписаться на них.