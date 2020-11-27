Эксперты назвали правила покупок в «Черную пятницу»
Они напомнили, что все магазины предлагают в этот день свои распродажи. Так как в 2020 году походы по магазинам не приветствуются, то большинство людей будут покупать товары в Сети. На странице скидок и сбережений легко увлечься, поэтому важно сохранять сосредоточенность.
Специалисты предлагают шопоголикам следить за любимыми компаниями в социальных сетях. Как правило, там появляются новости о скидках, бюллетени рассылаются лояльным клиентам, поэтому стоит подписаться на них.
Известно, что в «Черную пятницу» сайты из-за наплыва посетителей выходят из строя, поэтому надо забежать вперед и зарегистрироваться в личном кабинете. Не помешает изучить ассортимент магазина заранее и выбрать понравившуюся модель.
Изучите различные бренды и проведите исследование. Специалисты советуют проверить историю цен на товар, чтобы удостовериться, сэкономите ли вы, купив вещь именно в пятницу.
Составьте список желаний перед днем покупок, многие сайты позволяют создавать онлайн-перечни. До распродажи заполните список потенциальными покупками, чтобы все они были в одном месте.
Фото: pixabay.com
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