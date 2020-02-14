Фотографию кольца была опубликована в сообщества Facebook анонимным пользователем, которого возмутило, что всем вокруг нравится кольцо его знакомой. Оно действительно необычное: на основу из золота водрузили белоснежный камень неправильной формы. «Она работает сценаристом и все вокруг, от стилистов до визажистов, говорят, какое чудесное у нее кольцо» – цитирует The Sun. Автор публикации не верит, что люди делают комплименты его успешной подруге искренне. Пользователи сообщества разделили его точку зрения – с чем только не сравнивали ювелирный символ любви, даже с вырванным зубом! «Она может ударить и укусить тебя одновременно», «Кажется, зубная фея кое-что забыла», «У нее выпал зуб, и она решила превратить его в кольцо, чтобы сохранить на память?», «Спасибо, что нашли зуб мудрости, который я удалил в сентябре», «Выглядит как зуб или маршмэллоу», «Будто бы кусочек зефира прилип к кольцу», «Я готов отдать тебе свой моляр, если ты выйдешь за меня!», «Это же целая скала!» – пишут в комментариях. Фото: Vostock-photo, FacebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!