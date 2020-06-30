Екатерина Варнава примерила образ подружки ковбоя с прозрачной рубашкой вместо платья и грубыми казаками
Фото: Instagram @kativarnava
На снимках Варнава позирует в подъезде, облокотившись на стену. «Прохладные стены… Наслаждаюсь» — прокомментировала публикацию артистка, намекая на жаркую погоду в столице. Внимание фолловеров привлек смелый, но в то же время нежный образ, выстроенный вокруг игры разных текстур. Шоувумен демонстрирует роскошную фигуру в свободной полупрозрачной рубашке, надетой вместо платья. Нескромная длина компенсирована пышными рукавами с обилием воланов и оборок. Летящая ткань в молочно-белом оттенке дополнена брутальным черным поясом из перфорированной кожи. Завершили аутфит высокие сапоги-казаки цвета слоновой кости. Трудно не заметить и новую прическу Екатерины, ассоциирующуюся с образом сказочной феи. Усилили эффект «вау» крупные серьги-кольца до самых плеч.
Откровенная длина наряда и грубые сапоги сделали свое дело: поклонники буквально осыпали Варнаву восторженными комплиментами. «Конфетка!», «Ну как можно быть до такой степени классной», «Бесконечные ноги!», «Как же вам идет этот образ», «Девочка-весна с длинными ногами», «Очень красивая и эффектная», «Кать, ты сводишь людей с ума», «Ноги шикарные, талия — прелесть», «Просто потрясающая!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Екатерины Варнавы
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