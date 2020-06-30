Екатерина Варнава примерила образ подружки ковбоя с прозрачной рубашкой вместо платья и грубыми казаками

Откровенная длина наряда и грубые сапоги сделали свое дело: поклонники буквально осыпали Варнаву восторженными комплиментами. «Конфетка!», «Ну как можно быть до такой степени классной», «Бесконечные ноги!», «Как же вам идет этот образ», «Девочка-весна с длинными ногами», «Очень красивая и эффектная», «Кать, ты сводишь людей с ума», «Ноги шикарные, талия — прелесть», «Просто потрясающая!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Екатерины Варнавы

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!