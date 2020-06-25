Екатерина Варнава примерила костюм из прозрачной сетки и восхитила фанатов

Артистка часто перевоплощается в самые разные образы, и в каждом выглядит стильно и самобытно. Варнава позирует в духе pin-up-модели в изящном total look из весенне-летней коллекции Fendi. Аутфит выстроен вокруг теплого песочного оттенка и фактурных материалов. На ней — облегающий топ с V-образным вырезом, зарифмованный с юбкой-карандашом элегантной длины ниже колен. Комплект из крупной прозрачной сетки поставил акцент на стройной фигуре звезды, а усилили вау-эффект остромодные босоножки на каблуке с прозрачными ремешками. Финальным штрихом образа стали крупные солнцезащитные очки-вайфареры с темными линзами.