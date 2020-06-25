Екатерина Варнава примерила костюм из прозрачной сетки и восхитила фанатов
Фото: Instagram @kativarnava
Артистка часто перевоплощается в самые разные образы, и в каждом выглядит стильно и самобытно. Варнава позирует в духе pin-up-модели в изящном total look из весенне-летней коллекции Fendi. Аутфит выстроен вокруг теплого песочного оттенка и фактурных материалов. На ней — облегающий топ с V-образным вырезом, зарифмованный с юбкой-карандашом элегантной длины ниже колен. Комплект из крупной прозрачной сетки поставил акцент на стройной фигуре звезды, а усилили вау-эффект остромодные босоножки на каблуке с прозрачными ремешками. Финальным штрихом образа стали крупные солнцезащитные очки-вайфареры с темными линзами.
Образ оценили и звездные коллеги, и многочисленные поклонники артистки. «Екатерина, вы мой пример идеальной женщины», «Это нечто! Причем всегда! Именно так выглядит дорогая женщина», «Стройняшка», «Безумно красива», «Обожаю ваши образы… Так радуют глаз!», «Образ — супер», «Какой же потрясающий вкус у вас, Катя», «Не хуже Клаудии Шиффер», «Бесконечные ноги» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Екатерины Варнавы
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!