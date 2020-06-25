passion.ru

Екатерина Варнава примерила костюм из прозрачной сетки и восхитила фанатов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Екатерина Варнава

Фото: Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава примерила эффектный дизайнерский наряд в новой модной съемке. 35-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman похвасталась формами и безупречными ногами, собрав сотни комплиментов.

Артистка часто перевоплощается в самые разные образы, и в каждом выглядит стильно и самобытно. Варнава позирует в духе pin-up-модели в изящном total look из весенне-летней коллекции Fendi. Аутфит выстроен вокруг теплого песочного оттенка и фактурных материалов. На ней — облегающий топ с V-образным вырезом, зарифмованный с юбкой-карандашом элегантной длины ниже колен. Комплект из крупной прозрачной сетки поставил акцент на стройной фигуре звезды, а усилили вау-эффект остромодные босоножки на каблуке с прозрачными ремешками. Финальным штрихом образа стали крупные солнцезащитные очки-вайфареры с темными линзами.

Екатерина Варнава / Instagram @kativarnava / Фото: Анна Шпакова

Образ оценили и звездные коллеги, и многочисленные поклонники артистки. «Екатерина, вы мой пример идеальной женщины», «Это нечто! Причем всегда! Именно так выглядит дорогая женщина», «Стройняшка», «Безумно красива», «Обожаю ваши образы… Так радуют глаз!», «Образ — супер», «Какой же потрясающий вкус у вас, Катя», «Не хуже Клаудии Шиффер», «Бесконечные ноги» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Екатерины Варнавы

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!