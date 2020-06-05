Екатерина Стриженова похвасталась изгибами в облегающей юбке и блузе с эффектом оптической иллюзии
Фото: Instagram
Стриженова похвасталась заметно постройневшей фигурой в публикации Instagram, передав «привет» фолловерам и пожелав всем хорошего дня. Палитра образа ведущей — определенно для хорошего настроения. Звезда телеэкранов блеснула в облегающей юбке-карандаше черного цвета с завышенной линией талии. Базовая деталь дополнена блузой в кислотных оттенках, соединенных в единый геометричный принт с головокружительным эффектом оптической иллюзии. Добавили яркости декоративные элементы — широкий полосатый галстук до колен и созвучные ему манжеты. Завершили look медицинские перчатки — пожалуй, один из главных аксессуаров лета 2020.
Поклонники оценили эффектный образ Екатерины Стриженовой и были щедры на комплименты. «Катерина — красавица! Супер», «Какой цвет! Какой образ! Как всегда великолепна…Преклоняюсь перед вашим стилем, кое-что беру для себя», «Как всегда прекрасны», «Очень красивый образ», «Какой красивый наряд! Статная красавица», «Очень стильная» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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