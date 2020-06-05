Екатерина Стриженова похвасталась изгибами в облегающей юбке и блузе с эффектом оптической иллюзии

Стриженова похвасталась заметно постройневшей фигурой в публикации Instagram, передав «привет» фолловерам и пожелав всем хорошего дня. Палитра образа ведущей — определенно для хорошего настроения. Звезда телеэкранов блеснула в облегающей юбке-карандаше черного цвета с завышенной линией талии. Базовая деталь дополнена блузой в кислотных оттенках, соединенных в единый геометричный принт с головокружительным эффектом оптической иллюзии. Добавили яркости декоративные элементы — широкий полосатый галстук до колен и созвучные ему манжеты. Завершили look медицинские перчатки — пожалуй, один из главных аксессуаров лета 2020.