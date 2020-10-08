Эгоистичная мать нарядилась в свадебное платье дочери и нарвалась на критику в Сети

Фолловеры поддержали невесту и раскритиковали эгоистичную мать. «Это ненормально! Она думала только о себе», «Она действительно жуткий нарцисс!», «Она даже не извинилась!», «Возможно, она ревнует или завидует?», «Это ужасно, как можно было так поступить с дочерью!» — пишут в комментариях.

Фото: Freepik

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