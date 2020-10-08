Эгоистичная мать нарядилась в свадебное платье дочери и нарвалась на критику в Сети
Героиня этой истории американка, но живет в Европе. Девушка подчеркивает, что мама — единственная из ее родных, с кем она общается, хоть и считает, что у нее нарциссический синдром и непобедимое «эго».
Накануне свадьбы невеста организовала доставку платья в родительский дом в Штатах, потому что салон не отправляет товары по Европе. И вот этот день настал: мама забрала наряд, который так много значит для ее дочери. Но вместо того, чтобы переслать его ей по почте, нарядилась сама и устроила домашнюю фотосессию. «Меня так это возмутило! Я написала ей, что она примерила мое свадебное платье раньше меня и обидела мои чувства! Раньше у нас были с ней неприятные ситуации. Когда я сказала, что переезжаю, она пригрозила уничтожить мой паспорт, чтобы я ее не бросила. Я не хочу обнаружить свое платье разорванным или сожженным» — жалуется девушка.
Фолловеры поддержали невесту и раскритиковали эгоистичную мать. «Это ненормально! Она думала только о себе», «Она действительно жуткий нарцисс!», «Она даже не извинилась!», «Возможно, она ревнует или завидует?», «Это ужасно, как можно было так поступить с дочерью!» — пишут в комментариях.
Фото: Freepik
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