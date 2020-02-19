В одной из последних публикаций в Instagram Мороз позирует в платье с акцентным принтом в гамме розовых оттенков, перекликающимся с тренчем дочери. Образ актрисы дополняет двубортный блейзер – снова конфетно-розовый, и лаконичные черные ботильоны на фигурном каблуке контрастного золотистого цвета. 9-летняя Аня уверенно демонстрирует навыки работы на камеру в легком белом платье и грубых ботинках с массивными цепями. Фолловеры поддержали дуэт мамы и дочки комплиментами. «Ну вы, девчонки, классные!», «Анна, такая магическая», «Красавицы», «Такая же красивая, как и вы. Маленький цветочек», «Какие обе чудесные», «Стильно и красиво», «Образы какие весенние! Девочки-красотки», «Доченька похожа на вас», «Весенние девушки», «Актриса подрастает» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!