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Есть еще порох: 58-летняя Джулианна Мур снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лукбук новой коллекции Triumph

Фото: Пресс-служба
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Один из ведущих мировых брендов нижнего белья, одежды для дома и спорта Triumph представил обновленную премиальную линейку Florale, созданную совместно с британской художницей Кристин Джоб. Лицом новой коллекции стала американская актриса Джулианна Мур.

Дух Швейцарских Альп проходит лейтмотивом через новую коллекцию Florale. Художница Кристин Джоб разработала авторские принты-нашивки в виде цветов, каждый из которых наносился вручную. Полотном для нанесения пионов и азалий стали изделия, выполненные в дорогих и благородных цветах: темно-синем, лавандовом, бордовом, черном и нежно-розовом. А вся фурнитура изделий данной коллекции выполнена в цвете «розовое золото».

Коллекция условно делится на две части. Первая – Sublime – сделана из эластичной технологичной ткани и украшена ненавязчивым принтом-разнотравьем. Вторая часть – Peony – выполнена в более романтичном стиле, изготовлена из ультрапрочного блестящего тюля с вышитыми на нем пионами и украшена пикантной деталью в виде шнуровки. Новую коллекцию отличает также и то, что авторский цветочный принт-нашивка нашел свое место не только на чашках лифа, но и на его боковых частях, что делает изделие более интересным.

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Коллекция Florale

Фото: Пресс-служба
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Одной только эстетикой бренд не ограничился: помимо технологичных тканей, в новой линейке Florale также появилась четырехсекционная чашка, обеспечивающая максимальный комфорт в области груди.

Текст: Анастасия Морозова

Фото: пресс-служба

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