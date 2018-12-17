Есть еще порох: 58-летняя Джулианна Мур снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья

Дух Швейцарских Альп проходит лейтмотивом через новую коллекцию Florale. Художница Кристин Джоб разработала авторские принты-нашивки в виде цветов, каждый из которых наносился вручную. Полотном для нанесения пионов и азалий стали изделия, выполненные в дорогих и благородных цветах: темно-синем, лавандовом, бордовом, черном и нежно-розовом. А вся фурнитура изделий данной коллекции выполнена в цвете «розовое золото».
Коллекция условно делится на две части. Первая – Sublime – сделана из эластичной технологичной ткани и украшена ненавязчивым принтом-разнотравьем. Вторая часть – Peony – выполнена в более романтичном стиле, изготовлена из ультрапрочного блестящего тюля с вышитыми на нем пионами и украшена пикантной деталью в виде шнуровки. Новую коллекцию отличает также и то, что авторский цветочный принт-нашивка нашел свое место не только на чашках лифа, но и на его боковых частях, что делает изделие более интересным.
Одной только эстетикой бренд не ограничился: помимо технологичных тканей, в новой линейке Florale также появилась четырехсекционная чашка, обеспечивающая максимальный комфорт в области груди.
Текст: Анастасия Морозова
Фото: пресс-служба