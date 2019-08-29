Джинсовый total look и массивные кроссовки: Оксана Федорова продемонстрировала образ в канадском духе

Для дневного выхода Федорова использовала всегда беспроигрышный прием – канадский смокинг – так называют аутфит из куртки (или рубашки) из денима и джинсов. Повседневную классику звезда дополнила строгой белой рубашкой по типу мужской и массивными белыми кроссовками. Женственности лаконичному повседневному образу добавила укладка – крупные «голливудские» локоны. Макияж сдержанный, с акцентом на глазах.
Фолловеры отметили, что Федорова сильно похудела. «Накормите ее, схуднула сильно!», «Какая Вы худенькая!», «Как школьница» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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