Джинсовый total look и массивные кроссовки: Оксана Федорова продемонстрировала образ в канадском духе

Для дневного выхода Федорова использовала всегда беспроигрышный прием – канадский смокинг – так называют аутфит из куртки (или рубашки) из денима и джинсов. Повседневную классику звезда дополнила строгой белой рубашкой по типу мужской и массивными белыми кроссовками. Женственности лаконичному повседневному образу добавила укладка – крупные «голливудские» локоны. Макияж сдержанный, с акцентом на глазах.