Джинсовка oversize и пушистые тапочки: Валерия показала, как разнообразить повседневный образ

Для дневного выхода Валерия составила аутфит из укороченных белых джинсов, футболки и куртки oversize из светлого денима. С акцентным декором топа перекликается актуальная сумка-ведро в бело-красную полоску. Простой, на первый взгляд, образ дополнила нестандартная пара обуви – на ногах певицы оказались белые шлепанцы, полностью отделанные мехом. «На пораненную ногу – самое то» – прокомментировала свой выбор звезда.
Валерия не первый раз выходит в свет в пушистых тапочках, но мнение подписчиков снова разделилось. «Не верю, что Валерии нравится эта мода на несуразные вещи, в данном случае – тапки. Чувствую, что она вынужденно следует этому глупому движению», «Какая классная обувь! Наверное, очень комфортная», «Не всегда же на каблуках ходить» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман_
Фото: Instagram
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