Джинсовка oversize и пушистые тапочки: Валерия показала, как разнообразить повседневный образ

Валерия не первый раз выходит в свет в пушистых тапочках, но мнение подписчиков снова разделилось. «Не верю, что Валерии нравится эта мода на несуразные вещи, в данном случае – тапки. Чувствую, что она вынужденно следует этому глупому движению», «Какая классная обувь! Наверное, очень комфортная», «Не всегда же на каблуках ходить» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман_

Фото: Instagram

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