passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Джинсовка oversize и пушистые тапочки: Валерия показала, как разнообразить повседневный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Instagram

Получив травму в ходе съемок проекта «Голос 60+», Валерия не унывает и продолжает радовать фолловеров новыми публикациями. 51-летняя певица знает не понаслышке, как миксовать элементы casual, чтобы результатом становились максимально расслабленные и стильные образы.

Для дневного выхода Валерия составила аутфит из укороченных белых джинсов, футболки и куртки oversize из светлого денима. С акцентным декором топа перекликается актуальная сумка-ведро в бело-красную полоску. Простой, на первый взгляд, образ дополнила нестандартная пара обуви – на ногах певицы оказались белые шлепанцы, полностью отделанные мехом. «На пораненную ногу – самое то» – прокомментировала свой выбор звезда.

Валерия не первый раз выходит в свет в пушистых тапочках, но мнение подписчиков снова разделилось. «Не верю, что Валерии нравится эта мода на несуразные вещи, в данном случае – тапки. Чувствую, что она вынужденно следует этому глупому движению», «Какая классная обувь! Наверное, очень комфортная», «Не всегда же на каблуках ходить» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман_

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!