Джессика Симпсон устроила модную битву очков с «хищными» оправами
Фото: Instagram @jessicasimpson
Крупные очки в массивной оправе давно стали фаворитами звезды. И на этот раз Симпсон предпочла не выбирать и сделала ставку сразу на две пары. Одни — круглые, с пятнистым леопардовым принтом, другие — квадратной формы с контрастными полосками «под зебру». К слову, оба варианта певице определенно к лицу. «Думала, я купила разные солнцезащитные очки, а это одна пара» — прокомментировала новую публикацию Джессика. Образ на селфи звезды дополнили украшения в виде крупных серег-колец и колье с подвеской-талисманом в форме всевидящего ока — его фолловеры заметили сразу и шуточно предположили, что лишняя пара очков припасена для него.
Фолловеры оценили шутку Симпсон, поблагодарили певицу за отличное настроение и не забыли о комплиментах. «Одна пара для вашего третьего глаза», «Запасные глаза, в которые можно смотреть — звучит как отличная идея!», «Когда не можешь выбрать только одни», «Только ты можешь выглядеть в этом органично и прекрасно», «Они отлично смотрятся на тебе» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Джессики Симпсон
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