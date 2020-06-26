Джессика Симпсон устроила модную битву очков с «хищными» оправами

Фолловеры оценили шутку Симпсон, поблагодарили певицу за отличное настроение и не забыли о комплиментах. «Одна пара для вашего третьего глаза», «Запасные глаза, в которые можно смотреть — звучит как отличная идея!», «Когда не можешь выбрать только одни», «Только ты можешь выглядеть в этом органично и прекрасно», «Они отлично смотрятся на тебе» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Джессики Симпсон

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