Дженнифер Лопес восхитила образом в стильном платье с огромным бантом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В ночь с 5 на 6 января в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Одной из самых ярких гостий на красной дорожке премии стала 50-летняя Дженнифер Лопес, выбравшая роскошное платье Valentino. Пышная белая юбка и золотой лиф, украшенный объемным зелено-золотым бантом, актриса дополнила высокой прической и сдержанными украшениями. Тем не менее, в Сети раскритиковали наряд Лопес, сравнив его с подарочной упаковкой.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Дженнифер была представлена в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль Рамоны Вега в фильме «Стриптизерши», однако статуэтка досталась Лоре Дерн за роль в фильме «Брачная история».
Возлюбленный Лопес Алекс Родригес поддержал ее и посвятил ей трогательный пост в Instagram: «Джен, не требуется трофей, медаль или доска, чтобы идентифицировать настоящего чемпиона. Для миллионов молодых женщин, которые наблюдали за тобой, вдохновлялись и уполномочивались делать удивительные вещи в своей жизни, ты - чемпион. Для бесчисленных музыкантов, танцоров, актрис и исполнителей, которые увидели и подражают твоей страсти, драйву и трудовой этике в поисках собственного успеха, ты - чемпион. Для твоих детей, твоей семьи, твоих тренеров, твоего персонала и твоей большой семьи ты - чемпион. Для всех, чьи жизни ты обогащаешь ежедневно, ты - чемпион. Не забывай этого никогда».
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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