Дженнифер Лопес восхитила образом в стильном платье с огромным бантом

Дженнифер была представлена в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль Рамоны Вега в фильме «Стриптизерши», однако статуэтка досталась Лоре Дерн за роль в фильме «Брачная история».

Возлюбленный Лопес Алекс Родригес поддержал ее и посвятил ей трогательный пост в Instagram: «Джен, не требуется трофей, медаль или доска, чтобы идентифицировать настоящего чемпиона. Для миллионов молодых женщин, которые наблюдали за тобой, вдохновлялись и уполномочивались делать удивительные вещи в своей жизни, ты - чемпион. Для бесчисленных музыкантов, танцоров, актрис и исполнителей, которые увидели и подражают твоей страсти, драйву и трудовой этике в поисках собственного успеха, ты - чемпион. Для твоих детей, твоей семьи, твоих тренеров, твоего персонала и твоей большой семьи ты - чемпион. Для всех, чьи жизни ты обогащаешь ежедневно, ты - чемпион. Не забывай этого никогда».