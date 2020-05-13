Дженнифер Лопес в облегающем топе и белых клешах восхитила Сеть роскошными формами
Фото: Globallook
Дженнифер Лопес раскованно позирует, демонстрируя шикарные формы. Образ певицы построен вокруг контраста белого и черного цветов. На ней — облегающий топ с дерзким асимметричным разрезом на груди и белоснежные брюки низкой посадки, расклешенные от колен. Фасон, подчеркивающий линию бедер, дополняет декор в виде металлической фурнитуры. Look завершила пышная укладка с локонами и мейкап в бронзовых тонах.
Фолловеры не пожалели комплиментов в адрес Лопес. «Королева!», «Самая красивая женщина на планете», «Как всегда прекрасна», «Выглядит потрясающе!», «Нравится образ!», «Вдохновляете!», «Огненная!», «Обожаю ваши наряды и чувство стиля», «Вам так идут кучерявые волосы!» — пишут в комментариях.
Фото: Globallook
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