Дженнифер Лопес в облегающем топе и белых клешах восхитила Сеть роскошными формами

Дженнифер Лопес раскованно позирует, демонстрируя шикарные формы. Образ певицы построен вокруг контраста белого и черного цветов. На ней — облегающий топ с дерзким асимметричным разрезом на груди и белоснежные брюки низкой посадки, расклешенные от колен. Фасон, подчеркивающий линию бедер, дополняет декор в виде металлической фурнитуры. Look завершила пышная укладка с локонами и мейкап в бронзовых тонах.