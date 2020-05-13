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Дженнифер Лопес в облегающем топе и белых клешах восхитила Сеть роскошными формами

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Дженнифер Лопес

Фото: Globallook

Поклонники часто говорят о Джей Ло так, будто бы она нашла секрет вечной молодости. 50-летняя поп-дива восхитила Сеть роскошной фигурой, показав бекстейдж модной съемки.

Дженнифер Лопес раскованно позирует, демонстрируя шикарные формы. Образ певицы построен вокруг контраста белого и черного цветов. На ней — облегающий топ с дерзким асимметричным разрезом на груди и белоснежные брюки низкой посадки, расклешенные от колен. Фасон, подчеркивающий линию бедер, дополняет декор в виде металлической фурнитуры. Look завершила пышная укладка с локонами и мейкап в бронзовых тонах.

Фолловеры не пожалели комплиментов в адрес Лопес. «Королева!», «Самая красивая женщина на планете», «Как всегда прекрасна», «Выглядит потрясающе!», «Нравится образ!», «Вдохновляете!», «Огненная!», «Обожаю ваши наряды и чувство стиля», «Вам так идут кучерявые волосы!» — пишут в комментариях.

Фото: Globallook

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