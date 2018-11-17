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Дженнифер Лопес удивила поклонников стрингами, высоко торчащими из-под брюк

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дженнифер Лопес

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В Сети обсуждают новый образ известной артистки.

Не так давно Дженнифер Лопес отметила свое 49-летие, но это ничуть не помешало артистке оставаться верной своему откровенному стилю и экстравагантному гардеробу. В Сети обсуждают очередной свежий выход красотки Джей Ло, а именно брюки с заниженной талией и… высоко натянутые стринги, которые она дополнила белым топом.

Фото из Instagram Stories Дженнифер Лопес

В таком виде певица появилась на съемках своего клипа с DJ Khaled. Снимки, сделанные папарацци быстро разлетелись по глобальной паутине, а парочка из них попала в Instagram Stories Дженнифер. На одном из кадров, опубликованных певицей, видно, что «стринги» – дизайнерский элемент брюк, а не предательски торчащее нижнее белье. Более того, подобная модель только подчеркнула подтянутый живот 49-летней артистки.

Фото из Instagram Stories Дженнифер Лопес

Стоит отметить, что мода на «случайную» демонстрацию яркого нижнего белья прошла еще лет пятнадцать назад – тогда в Лету канули цветные стринги и джинсы с ультра-низкой посадкой, при малейшей возможности демонстрирующие, что же надето на их владелице. Как вы думаете, новый образ Дженнифер Лопес вернет былую популярность этой моде?

Фото: instagram

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