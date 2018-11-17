Дженнифер Лопес удивила поклонников стрингами, высоко торчащими из-под брюк

Стоит отметить, что мода на «случайную» демонстрацию яркого нижнего белья прошла еще лет пятнадцать назад – тогда в Лету канули цветные стринги и джинсы с ультра-низкой посадкой, при малейшей возможности демонстрирующие, что же надето на их владелице. Как вы думаете, новый образ Дженнифер Лопес вернет былую популярность этой моде?