Дженнифер Лопес показала точеное тело в кожаном корсете с дерзким декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Лопес решила ничего не скрывать от поклонников, поэтому выбрала ультрасоблазнительное черное платье бренда ливанского происхождения Mônot. Лаконичное черное платье с экстремально глубоким декольте и разрезами по бокам было дополнено тесным корсетом из кожи, который подчеркнул точеные формы певицы и сделал аутфит более брутальным.
Завершили образ лаконичные, но щедро усыпанные бриллиантами украшения, босоножки на головокружительно высоких каблуках и миниатюрный клатч.
Фото: Dpa
Знаменитость получила награду за песню On My Way и трогательно поблагодарила друзей и врагов. Говоря слова благодарности близким и тем, кто разбил ей сердце, Джей Ло расплакалась.
Ранее мы обсуждали звезд, которые выходили на красные дорожки в туго затянутых корсетах. Так, Ирина Шейк подчеркнула аппетитные формы мерцающим (и очень тесным) топом LaQuan Smith, а Мадонна чуть не потеряла бюст под давлением Givenchy. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook