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Мода
Сегодня в 12:31
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Дженнифер Лопес показала точеное тело в кожаном корсете с дерзким декольте

В Калифорнии прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards 2022, на которой появилась Дженнифер Лопес — без Бена Аффлека, зато во всеоружии. Образ поп-дивы обсуждали громче, чем список номинантов. Впрочем, ее речь на сцене была не менее эмоциональна.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес

Фото: Dpa

Лопес решила ничего не скрывать от поклонников, поэтому выбрала ультрасоблазнительное черное платье бренда ливанского происхождения Mônot. Лаконичное черное платье с экстремально глубоким декольте и разрезами по бокам было дополнено тесным корсетом из кожи, который подчеркнул точеные формы певицы и сделал аутфит более брутальным.

Завершили образ лаконичные, но щедро усыпанные бриллиантами украшения, босоножки на головокружительно высоких каблуках и миниатюрный клатч.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Dpa

Знаменитость получила награду за песню On My Way и трогательно поблагодарила друзей и врагов. Говоря слова благодарности близким и тем, кто разбил ей сердце, Джей Ло расплакалась.

Ранее мы обсуждали звезд, которые выходили на красные дорожки в туго затянутых корсетах. Так, Ирина Шейк подчеркнула аппетитные формы мерцающим (и очень тесным) топом LaQuan Smith, а Мадонна чуть не потеряла бюст под давлением Givenchy. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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