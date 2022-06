Дженнифер Лопес показала точеное тело в кожаном корсете с дерзким декольте

Знаменитость получила награду за песню On My Way и трогательно поблагодарила друзей и врагов. Говоря слова благодарности близким и тем, кто разбил ей сердце, Джей Ло расплакалась.

Ранее мы обсуждали звезд, которые выходили на красные дорожки в туго затянутых корсетах. Так, Ирина Шейк подчеркнула аппетитные формы мерцающим (и очень тесным) топом LaQuan Smith, а Мадонна чуть не потеряла бюст под давлением Givenchy. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.