Дженнифер Лопес показала точеное тело в кожаном корсете с дерзким декольте

Лопес решила ничего не скрывать от поклонников, поэтому выбрала ультрасоблазнительное черное платье бренда ливанского происхождения Mônot. Лаконичное черное платье с экстремально глубоким декольте и разрезами по бокам было дополнено тесным корсетом из кожи, который подчеркнул точеные формы певицы и сделал аутфит более брутальным.

Завершили образ лаконичные, но щедро усыпанные бриллиантами украшения, босоножки на головокружительно высоких каблуках и миниатюрный клатч.