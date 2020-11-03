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Джанет Джексон и Хлои Кардашьян померились золотистыми бра

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Хлои Кардашьян

Фото: Instagram @khloekardashian

Хэллоуин прошел, а селебрити продолжают радовать поклонников яркими перевоплощениями. В модной битве ленты Instagram столкнулись сразу две звезды: 54-летняя Джанет Джексон и 36-летняя Хлои Кардашьян, которые померились костюмами Клеопатры.

Джексон эффектно поздравила известного рэпера Nelly c его днем рождения. Певица опубликовала совместное фото, на котором звездный дуэт позирует в нарядах в духе эпохи Древнего Египта. Джанет хвастается стальным прессом в эффектном костюме с золотистом бра и юбкой с принтом по мотивам египетского искусства. Венчают образ массивные украшения — увесистое колье, многоярусные браслеты и фероньерка.

Джанет Джексон / Instagram @janetjackson

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян блеснула в золотом total-образе, выстроенном вокруг «металлического» бра и макси-юбки с экстремальным разрезом от бедра. Дополнил look жакет с карикатурно крупными рукавами-крыльями. Финальные штрихи — босоножки на запредельно высоких шпильках, броские серьги и роскошная корона в главной роли. Сходство с древнеегипетской царицей придало гладкое каре с характерной челкой и мейкап с акцентными стрелками.

Кортни Кардашьян / Instagram @khloekardashian

Кому, на ваш взгляд, костюм Клеопатры больше к лицу?

Фото: Instagram @janetjackson / @khloekardashian / Globallook / Dpa

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