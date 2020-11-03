Джанет Джексон и Хлои Кардашьян померились золотистыми бра

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян блеснула в золотом total-образе, выстроенном вокруг «металлического» бра и макси-юбки с экстремальным разрезом от бедра. Дополнил look жакет с карикатурно крупными рукавами-крыльями. Финальные штрихи — босоножки на запредельно высоких шпильках, броские серьги и роскошная корона в главной роли. Сходство с древнеегипетской царицей придало гладкое каре с характерной челкой и мейкап с акцентными стрелками.