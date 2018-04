Дрю Бэрримор отбросила все комплексы, запела и станцевала в мюзикле Crocs

Основная задумка кампании — вдохновить всех и каждого чувствовать комфорт вне зависимости от обстоятельств и не гнаться за идеалами. Стоит лишь научиться любить себя настояшего, чтобы наконец-то почувствовать радость жизни.

«Когда мы думали над тем, как же сделать Come As You Are в 2018 году еще масштабнее и лучше, мне сразу пришла идея сделать что-то наподобие мюзикла, — сказала Дрю Бэрримор. — Я не певица и не танцовщица, но я хотела выйти из зоны комфорта, добавить радости и веселья, сплотить людей вместе, чтобы в рамках кампании отпраздновать наши достижения — мы научились принимать себя такими, какие мы есть. Я очень довольна тем, что получилось, и в очередной раз убедилась, что если ты уверен в себе, то можно пойти на любые свершения, а комфортная обувь только поможет достичь желаемого результата».

Помимо участия в мюзикле, сотрудничество с Дрю также включает в себя создание эксклюзивной линейки обуви для женщин и детей — Drew Barrymore ♥ Crocs Collection.

Видео: пресс-служба