Дрю Бэрримор не смогла застегнуть юбку на талии и позабавила фанатов

Звезда примерили легкую блузу расслабленного силуэта с галстуком-завязкой и графичным принтом. Дополнила ее миди-юбка кремового цвета с крупными накладными карманами, цитирующая мотивы сафари-стиля. Актриса подчеркнула, что зачастую картинка с экрана не совпадает с реальностью, и показала, что молния не сходится в талии. А чтобы юбка не упала в самый неподходящий момент, ее закрепили резинкой. Бэрримор призналась, что именно так выглядят последствия привычки заедать стресс.