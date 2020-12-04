Дрю Бэрримор не смогла застегнуть юбку на талии и позабавила фанатов
Фото: Instagram @drewbarrymore
Звезда примерили легкую блузу расслабленного силуэта с галстуком-завязкой и графичным принтом. Дополнила ее миди-юбка кремового цвета с крупными накладными карманами, цитирующая мотивы сафари-стиля. Актриса подчеркнула, что зачастую картинка с экрана не совпадает с реальностью, и показала, что молния не сходится в талии. А чтобы юбка не упала в самый неподходящий момент, ее закрепили резинкой. Бэрримор призналась, что именно так выглядят последствия привычки заедать стресс.
Видео позабавило фолловеров, и многие узнали в нем себя, особенно после режима всеобщей самоизоляции. «Обожаю вашу естественность и честность», «Такая милая!», «Красавица! На вас все сидит потрясающе», «Такая смешная и открытая!», «Кстати, юбка прекрасная!», «Вы королева!», «Такая настоящая!», — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram @drewbarrymore / Eastnews / Globallook
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