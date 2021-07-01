Дресс-код обязывает: найдены летние колготки, в которых комфортно в жару
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Решительное «нет» колготкам в теплый сезон выносит и Джилл Байден. Первая леди США смело дефилирует в мини, не стесняясь ни шрамов на ногах, ни пластырей. Намного чаще следуют правилам королева Бельгии Матильда и королева Нидерландов Максима.
Некоторые компании вводят корпоративный дресс-код для сотрудников, и правила его достаточно строгие. Главное (и самое спорное) — обязательное ношение колготок, независимо от времени года. Отмотайте время на несколько дней назад, и представьте себя в колготках в аномальной столичной жаре. Идея, конечно, так себе.
Фото: Архивы пресс-служб
Выход есть! Бренды позаботились о комфорте в летний зной, и изобрели специальные колготки. Носить их можно даже тогда, когда столбики термометров зашкаливают. Вариантов в ассортименте много: от ультратонких (8 – 10 den), едва заметных на ногах, до колготок с открытыми мысами, которые абсолютно совместимы с открытой обувью.
Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб
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