Дресс-код обязывает: найдены летние колготки, в которых комфортно в жару

Решительное «нет» колготкам в теплый сезон выносит и Джилл Байден. Первая леди США смело дефилирует в мини, не стесняясь ни шрамов на ногах, ни пластырей. Намного чаще следуют правилам королева Бельгии Матильда и королева Нидерландов Максима.

Некоторые компании вводят корпоративный дресс-код для сотрудников, и правила его достаточно строгие. Главное (и самое спорное) — обязательное ношение колготок, независимо от времени года. Отмотайте время на несколько дней назад, и представьте себя в колготках в аномальной столичной жаре. Идея, конечно, так себе.