«Досвидулечки, сплетники»: Анастасия Костенко честно призналась, что носит дешевые вещи

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова и молодая мама Анастасия Костенко часто общается с поклонниками в Сети, и недавно она решила поговорить о сплетнях и неприятных слухах, которыми окружена ее семья. Любопытно, что многие фолловеры обратили гораздо больше внимания на наряд, в котором позировала модель для этого поста, и Анастасия заявила, что купила свитер из акрила нежно-мятного оттенка на популярном онлайн-портале — менее, чем за 2 тысячи рублей.

«Досвидулечки, сплетники. Вкратце, люблю людей обсуждающих идеи, а не людей. Возможно раньше я сама такой была, потом стала думать больше на эту тему, что это как-то неправильно, бесполезно и пора попрощаться с «гонцами — интриганами». ❤️ #ilovemylife», — написала Костенко в самом посте (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).