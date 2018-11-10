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«Досвидулечки, сплетники»: Анастасия Костенко честно призналась, что носит дешевые вещи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Костенко

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24-летняя Анастасия Костенко часто заводит беседы с фолловерами на самые разные темы, в том числе и насчет шопинга.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова и молодая мама Анастасия Костенко часто общается с поклонниками в Сети, и недавно она решила поговорить о сплетнях и неприятных слухах, которыми окружена ее семья. Любопытно, что многие фолловеры обратили гораздо больше внимания на наряд, в котором позировала модель для этого поста, и Анастасия заявила, что купила свитер из акрила нежно-мятного оттенка на популярном онлайн-портале — менее, чем за 2 тысячи рублей.

«Досвидулечки, сплетники. Вкратце, люблю людей обсуждающих идеи, а не людей. Возможно раньше я сама такой была, потом стала думать больше на эту тему, что это как-то неправильно, бесполезно и пора попрощаться с «гонцами — интриганами». ❤️ #ilovemylife», — написала Костенко в самом посте (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Возможно, такие скромные расходы девушки связаны с тем, что недавно оба автомобиля семьи, принадлежащие главе — Дмитрию Тарасову — были арестованы за долги спортсмена по алиментам. Напомним, первая жена футболиста Оксана Пономаренко недавно подала на Дмитрия в суд, требуя баснословную сумму в 16 миллионов рублей.

Фото и видео: Instagram

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