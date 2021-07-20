Долой ковид: дизайнер пустил 1 500 защитных масок на свадебное платье

В честь этого коллеги по творческому союзу предложили невестам платье, сшитое из защитных масок. В наряде — все как полагается: многослойность, сотни оборок, пышный подол. The Sun сообщает, что на изготовление ушло 1 500 масок (продезинфицированных, разумеется). Платье стало символом вновь обретенной свободы и возвращения ко временам открытых танцполов, церемониям с десятками гостей и жизни без ограничений. А главное — показало, как апсайклинг может помочь в решении проблемы использованных масок, которая за время пандемии заметно обострилась и наносит вред экологии.