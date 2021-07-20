Долой ковид: дизайнер пустил 1 500 защитных масок на свадебное платье
Дизайнер из Британии и агентство по организации свадеб объединились и нашли новый способ применения медицинских масок. 19 июля Англия отменила ограничения, и этот день назвали Freedom Day («День свободы»). Поэтому теперь в стране устраивают массовые гуляния, а те, кто перенес свои свадьбы из-за карантина, снова могут планировать торжества и приглашать неограниченное количество гостей.
В честь этого коллеги по творческому союзу предложили невестам платье, сшитое из защитных масок. В наряде — все как полагается: многослойность, сотни оборок, пышный подол. The Sun сообщает, что на изготовление ушло 1 500 масок (продезинфицированных, разумеется). Платье стало символом вновь обретенной свободы и возвращения ко временам открытых танцполов, церемониям с десятками гостей и жизни без ограничений. А главное — показало, как апсайклинг может помочь в решении проблемы использованных масок, которая за время пандемии заметно обострилась и наносит вред экологии.
Instagram @tom_silverwood_design
Фото: Freepik / Instagram @tom_silverwood_design
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