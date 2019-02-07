Коктейль Christian Louboutin в Москве: Пескова в лаконичном платье, Муратович в «рабочем» комбинезоне, Олеринская в юбке «из питона» и другие звезды

На коктейле в бутике были замечены многие представительницы светской Москвы. Среди них, например, Елизавета Пескова, которая выбрала для мероприятия лаконичное платье и пальто в бежевом оттенке, Ясмина Муратович, сделавшая ставку на аутдор-стиль и комбинезон цвета хаки, а также Элина Чага, Анастасия Смирнова, Ксения Чилингарова, Ксения Князева, Ингрид Олеринская, Милана Королева и многие другие.

Фото всех гостей можно найти в галерее.

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Текст: Алена Важенина

Фото: Пресс-служба