Коктейль Christian Louboutin в Москве: Пескова в лаконичном платье, Муратович в «рабочем» комбинезоне, Олеринская в юбке «из питона» и другие звезды

Бутик бренда на Большой Дмитровке, ставший на один вечер настоящим арт-объектом, открыл свои двери для звездных модниц и светских персон, чтобы ознакомить их с новой линейкой Christian Louboutin. Одними из первых гости увидели коллекцию женской и мужской обуви, а также аксессуаров, созданную Лабутеном по мотивам творчества аргентинского художника Хулио Ле Парка. «Оптические иллюзии» - ода любви дизайнера к искусству, воплощение его креативности и оптимистичного взгляда на мир. Модели из новой коллекции - это эффектный дизайн, яркие расцветки и необычные материалы, которые призваны удивлять.
На коктейле в бутике были замечены многие представительницы светской Москвы. Среди них, например, Елизавета Пескова, которая выбрала для мероприятия лаконичное платье и пальто в бежевом оттенке, Ясмина Муратович, сделавшая ставку на аутдор-стиль и комбинезон цвета хаки, а также Элина Чага, Анастасия Смирнова, Ксения Чилингарова, Ксения Князева, Ингрид Олеринская, Милана Королева и многие другие.
Фото всех гостей можно найти в галерее.
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Текст: Алена Важенина
Фото: Пресс-служба