Дочь Немцова в свадебном платье, Топурия в колготках в сеточку и другие сюрпризы 3 дня Российской Недели моды

Образ героини Вуди Аллена в коллекции Yasya Minochkina

Тем временем в «Манеже» свою весенне-летнюю коллекцию продемонстрировала Яся Миночкина. Вдохновением послужила Нью-йоркская трилогия Вуди Аллена: дизайнер показала, какие платья носила бы героиня Дайан Китон в наши дни. В ДНК бренда – тонкая ручная работа: роскошная вышивка, декор из пайеток и кристаллов дополняют невесомые полупрозрачные ткани. Знаковыми для коллекций Yasya Minochkina уже давно стали цветочные патерны, очерченные силуэты и женственные формы. В новом сезоне к ним присоединятся остромодные объемные рукава-буфы, нескромные разрезы от бедра и ярусные платья с многочисленными оборками.

Периодически среди нежных пастельных оттенков мелькали яркие флуоресцентные цвета. Сама дизайнер закрывала дефиле в неоновом платье с лифом-бюстье и разрезом от бедра.