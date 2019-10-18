Дочь Немцова в свадебном платье, Топурия в колготках в сеточку и другие сюрпризы 3 дня Российской Недели моды
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Фото: Светлана Наконечная
Кожаные намордники и тотальный белый на шоу Alexander Arutyunov
В качестве локации для шоу Александр Арутюнов выбрал электродепо «Красная Пресня». Атмосферу создавали вагоны поезда, объявления по сети вещания и селебрити в числе моделей –в показе приняли участие Дарья Мороз, Кети Топурия и Екатерина Варнава. Главным цветом в общей палитре коллекции стал белый, изредка – с акцентами в виде насыщенного красного, золотого металлика и авангардных принтов. Дизайнер включил в коллекцию свободные плащи и брюки-клеш, приталенные платья-макси и мини с массивными подплечниками. Здесь нашлось место дерзкой коже и нежному кружеву, полупрозрачной сетку и фактурным перфорированным тканям. Образы моделей были дополнены кожаными масками с металлическими цепями. В фокусе оказалась обувь – гиперболизированный «привет» из восьмидесятых в виде массивных платформ и бесконечно высоких каблуков.
Образ героини Вуди Аллена в коллекции Yasya Minochkina
Тем временем в «Манеже» свою весенне-летнюю коллекцию продемонстрировала Яся Миночкина. Вдохновением послужила Нью-йоркская трилогия Вуди Аллена: дизайнер показала, какие платья носила бы героиня Дайан Китон в наши дни. В ДНК бренда – тонкая ручная работа: роскошная вышивка, декор из пайеток и кристаллов дополняют невесомые полупрозрачные ткани. Знаковыми для коллекций Yasya Minochkina уже давно стали цветочные патерны, очерченные силуэты и женственные формы. В новом сезоне к ним присоединятся остромодные объемные рукава-буфы, нескромные разрезы от бедра и ярусные платья с многочисленными оборками.
Периодически среди нежных пастельных оттенков мелькали яркие флуоресцентные цвета. Сама дизайнер закрывала дефиле в неоновом платье с лифом-бюстье и разрезом от бедра.
«Новая коллекция – это гардероб умной и авантюрной девушки, которая умело сочетает в себе мягкость и настойчивость, при этом воплощающая собой girl power».
Женственность в деталях на показе Humariff
В новой весенне-летней коллекции Mirage Тамам Хумарифф взяла курс на возрождение женственности. Источником вдохновения послужила эпоха 80-х с ее любовью к пышным рукавам, яркости, блеску и металлизированным фактурам. Коллекция Humariff стала оммажем платьям во всех их форматах: от коктейльных мини с пышными буфами до вечерних с декором из перьев и вышивкой. В центре внимания оказались свадебные платья в духе шекспировских героинь с характерными рукавами Джульетты и струящимися тканями – органзой, фатином, шелком. Роскошный наряд невесты с фатой представила Дина Немцова, а дочь Этери Левиевой вышла на подиум в многоярусном платье, вручную расшитом кристаллами.
Поддержать дизайнеров пришли звезды, выбрав для мероприятия самые яркие образы. Для показа Alexander Arutyunov Юлия Барановская выбрала экстремально короткую юбку и кожаную косуху, Агата Муцениеце надела элегантный брючный костюм с блейзером поверх бра, а певица Слава появилась в атласном платье-халате и массивных берцах.
Тем временем показы в «Манеже» посетила Ольга Андреева – ведущая составила образ на основе рваных джинсов и бархатного жакета. Монолук из кожи цвета спелой вишни взяла на вооружение Аврора, а Екатерина Одинцова добавила в свой look дерзкий леопардовый принт. Поддержать дизайнера Тамам Хумарифф пришла и Оксана Федорова – в элегантном дымчато-сером пальто и стильном кепи.
Фото: Светлана Наконечная
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Анна Егорова, Светлана Наконечная, пресс-служба
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