Дочь Александра и Виктории Цекало стала моделью и приняла участие в своей первой фотосессии

На днях супруга шоумена Александра Цекало (и по совместительству младшая сестра Веры Брежневой) Виктория приняла участие в съемках лукбука модного бренда RUBAN, но не одна, а вместе с дочерью Сашей.
В соцсетях появился снимок, на котором возлюбленная Цекало позирует в бежевом длинном плаще и белоснежных кедах, а рядом с ней стоит Саша в таком же наряде, только зеленого оттенка. Мама и дочка выглядят очаровательно!
💥RUBAN FW’18/19 launch ✨Stay tuned! ⭐️В этой истории мы сняли реальных девушек и их дочек. Благодарим наших героинь за доверие! ⭐️FW1819 faces are real girls and their daughters •Photo: @lenamanakai •Hair: @systemprof_ru •Make-Up: @forum.mua •Shoes: RUBAN for Ekonika (coming soon!) @ekonikastyle #ruban #rubanfashion #rubanFW1819 #systemprofessional #systemprof_ru #forummua #лучшаяшколамакияжа #эконика
Говорят, маленькой Саше очень нравится быть моделью, и она даже собирается посещать соответствующую школу. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что девочка больше похожа на отца, чем на маму. А вы как думаете?
Фото: Global Look Press, Starface, Instagram