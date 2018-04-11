Дочь Александра и Виктории Цекало стала моделью и приняла участие в своей первой фотосессии

На днях супруга шоумена Александра Цекало (и по совместительству младшая сестра Веры Брежневой) Виктория приняла участие в съемках лукбука модного бренда RUBAN, но не одна, а вместе с дочерью Сашей.

В соцсетях появился снимок, на котором возлюбленная Цекало позирует в бежевом длинном плаще и белоснежных кедах, а рядом с ней стоит Саша в таком же наряде, только зеленого оттенка. Мама и дочка выглядят очаровательно!