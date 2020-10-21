Дизайнерское пончо Елены Летучей в Сети сравнили с попоной для коня

Летучая позирует в образе total black с классическими прямыми брюками, зарифмованными с брутальными ботинками из перфорированной кожи на тракторной подошве. Все самое необходимое звезда экранов уместила в крупной дорожной сумке, а завершила (заодно и разбавила) образ теплым пончо от Christian Dior в клетку цвета печенья. Брендовая деталь не осталась без внимания фолловеров: с чем только не сравнивали ее в разгоревшемся обсуждении под фото.

Пользователи не упустили возможности посмеяться над дизайнерским гардеробом Елены Летучей. «Снимите это немедленно, ваш стилист подкачал», «Хорошо выглядите, зачем вам этот мешок?», «Вывод: если работать, как лошадь, можно заработать на попону от Christian Dior», «Как кресло», «Прикольный плед», «Одеяло прилипло?» — пишут в комментариях.