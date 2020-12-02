Дизайнер по имени Ковид сшил маску и «предсказал» пандемию за год до ее появления

«В «Проекте подиум» участвовал дизайнер с именем Ковид, который надел на модель маску», - написал один из поклонников шоу в социальных сетях.

«К «Симпсонам» добавилось еще одно шоу, предсказывающее будущее», - согласился с ним другой пользователь. «О боже, они предсказали будущее», - написали юзеры.

Ковид Капур признался журналистам, что пандемия и его коллекция совершенно не связаны. Дизайнер не пытался предсказать будущее, а догадки зрителей считает забавными. «Очень интересно наблюдать за игрой судьбы», - подчеркнул он.