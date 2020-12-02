Дизайнер по имени Ковид сшил маску и «предсказал» пандемию за год до ее появления
Издание сообщает о выпуске, датированном апрелем 2019 года. Модельерам для шоу нужно было создать наряд, который максимально покроет тело манекенщицы. Дизайнер Ковид Капур придумал красный костюм в клетку, модель также предстала в защитной маске с таким же принтом.
Зрители проекта вспомнили выпуск и обратили внимание на имя модельера и маску. Они считают, что создатели телевизионного проекта предсказали возникновение инфекции COVID-19 еще за год до ее появления.
«В «Проекте подиум» участвовал дизайнер с именем Ковид, который надел на модель маску», - написал один из поклонников шоу в социальных сетях.
«К «Симпсонам» добавилось еще одно шоу, предсказывающее будущее», - согласился с ним другой пользователь. «О боже, они предсказали будущее», - написали юзеры.
Ковид Капур признался журналистам, что пандемия и его коллекция совершенно не связаны. Дизайнер не пытался предсказать будущее, а догадки зрителей считает забавными. «Очень интересно наблюдать за игрой судьбы», - подчеркнул он.
Фото: Instagram/@kovid.kpr, pixabay.com
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