Дизайнер Анастасия Задорина представила знаменитостям свою новую коллекцию шикарных вечерних платьев

Известный российский дизайнер Анастасия Задорина уже который сезон подряд выбирает новую цветовую гамму для своих коллекций. Следующей весной и летом, по видению Анастасии, московские модницы наденут черные наряды из роскошного бархата и воздушной органзы, декорированные жемчугом, стразами и хрустальными элементами.
Именно такие образы продемонстрировали модели на показе бренда Anastasia Zadorina, прошедшем накануне в ресторане Cristal Room Baccarat, где вечерние платья смотрелись особенно эффектно.
Гостями мероприятия стали Мария Федорова, Вячеслав Зайцев, Алла Акперова, Виктория Давыдова, Константин Андрикопулос, Жасмин и другие звездные друзья бренда.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram