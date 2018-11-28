Дизайнер Анастасия Задорина представила знаменитостям свою новую коллекцию шикарных вечерних платьев

Известный российский дизайнер Анастасия Задорина уже который сезон подряд выбирает новую цветовую гамму для своих коллекций. Следующей весной и летом, по видению Анастасии, московские модницы наденут черные наряды из роскошного бархата и воздушной органзы, декорированные жемчугом, стразами и хрустальными элементами.