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Дита фон Тиз с гигантским «сердцем» на голове феерично закрыла показ Moschino

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Дита фон Тиз на показе Moschino Fall 2021

Фото: Vogue.com

День влюбленных позади, но любовь продолжает витать над подиумом Недели моды в Милане. В новой коллекции Moschino Джереми Скотт замиксовал романтику, образы в духе pin-up, бурлеск и сафари — смотрим, что из этого получилось.

Все началось с выхода на импровизированную сцену 72-летней Мэй Маск, мамы миллиардера Илона Маска. По взмаху ее руки распахнулся занавес, за которым — вечерний город, вдохновленный фильмами Джорджа Кьюкора. Открыла онлайн-показ Хейли Бибер, примерившая маскулинный, но крайне соблазнительный образ в стиле Чарли Чаплина. Среди моделей была замечена ангел Victoria’s Secret Миранда Керр, Винни Харлоу, Джоан Смоллс, а феерично закрыть шоу взялась королева бурлеска Дита фон Тиз.

Декорации менялись стремительно: от города к солнечной ферме, на фоне которой дефилировала Миранда Кэрр в платье с изображением коров. Следующая остановка — галерея с «живыми» картинами, за ней — сафари-парк с его обитателями в шляпках-«жирафах» и платьях с «хищными» принтами.

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Фото: Vogue.com

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