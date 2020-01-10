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Дима Билан примерил мужественный ретро-лук: «Когда решил сменить профессию»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дима Билан

Фото: Instagram Димы Билана

38-летний Дима Билан в меховой шапке и серебристом пуховике принимает комплименты поклонниц.

Яркий образ, который примерил Дима Билан, восхитил подписчиц его блога. «Когда решил сменить профессию», — шутит артист. В меховой шапке и серебристом пуховике он отправился в салон мебели — обустраивать дом.

«Привет Дима тебе идет», «Что за косплей)) Армеец? Космоармеец? Кстати, серьга огонь», «Вау, новые серьги)) Вам идет», «Серьги классные», «Косплей на запеченную картошку», «Милиционер», «Лейтенант Билан», «В таком случае нужно было ехать на УАЗике», «Похож на космонавта», «Очень мужественный лук! Смелый-храбрый Вы наш! Но... надолго не отпустим», «Одежда и головной убор совсем не форменные, шапка сувенирная)) для клипа что-то интересное готовится, не иначе», «Дима вам любая профессия покарится сразу!!! И все вам к лицу!!! Спасибо за позитив и доброго дня», — обсуждают поклонницы.

А как вам такой образ? Как считаете, для жизни он или для съемок?

Фото и видео: instagram

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