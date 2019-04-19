Дикая кошка: 45-летняя Хайди Клум в смелом наряде вышла в свет с молодым бойфрендом и его братом-близнецом

Модель Хайди Клум не боится выглядеть ярко. В свои 45 она сохранила идеальную фигуру и встречается с кумиром миллионов девчонок — солистом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. В минувший четверг, 18 апреля, она, ее жених и его брат-близнец появились на премии About You Awards в Мюнхене.
На мероприятие Хайди надела яркий комбинезон с актуальным в этом году принтом. Внимание папарацци было приковано к животу модели: ходят слухи, что она вновь беременна. Однако рассмотреть что-то не представлялось возможным.
Модель ушла с премии не с пустыми руками: ей вручили специальную награду за многолетнюю карьеру.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram