Дикая кошка: 45-летняя Хайди Клум в смелом наряде вышла в свет с молодым бойфрендом и его братом-близнецом

На мероприятие Хайди надела яркий комбинезон с актуальным в этом году принтом. Внимание папарацци было приковано к животу модели: ходят слухи, что она вновь беременна. Однако рассмотреть что-то не представлялось возможным.

Модель ушла с премии не с пустыми руками: ей вручили специальную награду за многолетнюю карьеру.