Девушку выгнали из спортзала, потому что швы на ее шортах напоминали стринги

Не так давно девушка пришла на тренировку в обыкновенном спортивном топе и серых велосипедках высокой посадки. Во время занятия к ней подошел представитель клуба и попросил переодеться или покинуть территорию, так как нескромный наряд мог смутить упражняющихся неподалеку школьников-подростков. Новые подробности не заставили себя ждать: на связь вышел владелец спортклуба, который полагал, что Габи надела стринги поверх шорт. И даже предложил обернуть вокруг бедер полотенце. «Я всегда ношу стринги, потому что это удобно и мне нравится, что они незаметны под одеждой. Подождите, это же безумие! Почему я оправдываюсь перед кем-то за свой выбор нижнего белья?!» — цитирует героиню Daily Mail.