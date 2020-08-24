Девушку выгнали из спортзала, потому что швы на ее шортах напоминали стринги
Фото: Instagram @gabigoddard
Не так давно девушка пришла на тренировку в обыкновенном спортивном топе и серых велосипедках высокой посадки. Во время занятия к ней подошел представитель клуба и попросил переодеться или покинуть территорию, так как нескромный наряд мог смутить упражняющихся неподалеку школьников-подростков. Новые подробности не заставили себя ждать: на связь вышел владелец спортклуба, который полагал, что Габи надела стринги поверх шорт. И даже предложил обернуть вокруг бедер полотенце. «Я всегда ношу стринги, потому что это удобно и мне нравится, что они незаметны под одеждой. Подождите, это же безумие! Почему я оправдываюсь перед кем-то за свой выбор нижнего белья?!» — цитирует героиню Daily Mail.
Фото: Instagram @gabigoddard
Позже выяснилось, как появилась версия про белье. Оказалось, что мисс Годдар надела велосипедки наизнанку. Несмотря на это, она осталась при своем мнении: «Я и сейчас уверена, что моя форма абсолютно допустима, а выбор одежды — исключительно мое дело. Я надевала ее и в другие залы, но ни разу не получала жалоб». В финале истории ее героиня сменила клуб, а на прощание поделилась видео, где выполняет упражнения со штангой в ультраоблегающих легинсах. Публикацию в Instagram она прокомментировала так: «Не нравится — не смотрите!».
Фото: Instagram @gabigoddard
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