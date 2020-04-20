Девушка заработала миллионы, превратив детскую мечту о бренде обуви в бизнес
Фото: Instagram
Увлечение обувью у Аруны — семейное. Ее отец владеет известным производством, создавая практичные и доступные модели. В школьные годы Сет помогала ему в офисе, а первый дизайн и вовсе придумала в 7 лет. Это были лиловые туфли на каблуке с декором в виде бабочки, вдохновленным романом Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад». «Мой папа в шутку сказал оставить его в покое, когда я показала ему рисунок. А через некоторое время воплотил мою идею в жизнь» — поделилась дизайнер.
Аруна Сет осваивала бизнес-направление в Ливерпульском университете, а затем работала в инвестиционном банке. В эти годы девушка обрела настоящую зависимость от обуви, спуская сотни долларов на дизайнерские туфли. Каждая новая пара была брошена после одного выхода — Сет не могла найти красивую и удобную модель. Увидев 15 пар обуви в своей коллекции, она приняла решение. «Какой смысл в туфлях, на которые можно только смотреть? Хорошая пара — та, в которой чувствуешь, что можешь завоевать весь мир!» — считает дизайнер.
Фото: Globallook
Девушка закончила курс дизайна в Лондоне. В 2009 году учредила обувную линейку, сделав бабочку своей трейдмаркой. «Мы обшивали туфли мягкой кожей наппа, которую обычно используют только снаружи, чтобы снизить издержки. Подошва снабжена специальной накладкой, которая балансирует давление на ступню по принципу акупунктуры. Это тот уровень комфорта, который я искала» — цитирует Аруну Daily Mail.
Фото: Globallook
Первое время девушка совмещала развитие своего бизнеса с работой в банке. В 2010 она выпустила коллекцию из 40 пар обуви класса «люкс» со знаковыми бабочками, усыпанными кристаллами. Успех бренд получил после появления Пиппы Миддлтон в туфлях от Аруны Сет на свадьбе герцогини Кембриджской. После этого продажи возросли на 50%. Сегодня средняя стоимость туфель составляет £650 (более 60 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред), а среди поклонниц марки — Меган Маркл, принцесса Евгения, принцесса Беатрис, Кейт Хадсон, Голди Хоун и многие другие.
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Фото: Instagram
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