Девушка заработала миллионы, превратив детскую мечту о бренде обуви в бизнес

Увлечение обувью у Аруны — семейное. Ее отец владеет известным производством, создавая практичные и доступные модели. В школьные годы Сет помогала ему в офисе, а первый дизайн и вовсе придумала в 7 лет. Это были лиловые туфли на каблуке с декором в виде бабочки, вдохновленным романом Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад». «Мой папа в шутку сказал оставить его в покое, когда я показала ему рисунок. А через некоторое время воплотил мою идею в жизнь» — поделилась дизайнер.

Аруна Сет осваивала бизнес-направление в Ливерпульском университете, а затем работала в инвестиционном банке. В эти годы девушка обрела настоящую зависимость от обуви, спуская сотни долларов на дизайнерские туфли. Каждая новая пара была брошена после одного выхода — Сет не могла найти красивую и удобную модель. Увидев 15 пар обуви в своей коллекции, она приняла решение. «Какой смысл в туфлях, на которые можно только смотреть? Хорошая пара — та, в которой чувствуешь, что можешь завоевать весь мир!» — считает дизайнер.