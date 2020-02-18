История ныне всем известной спиралевидной резинки для волос началась 9 лет назад, сообщает Daily Mail. Тогда ее изобретательница училась в университете, где однажды посетила вечеринку студенческого союза. Там она случайно заметила отрезок старого телефонного шнура, подняла его и завязала им волосы. Приехав домой, девушка легла спать с убранными с помощью кабеля волосами, а наутро поняла, что не чувствует головной боли и чувства стянутости, как от обычных резинок. Тогда она позвонила своему бойфренду, который сейчас является ее бизнес-партнеру, и они начали разработку. Когда резинки были готовы, девушка заворачивала их в прозрачную упаковку по 3 штуки и продавала за £5 (около 400 рублей по нынешнему курсу). Массовое производство началось в 2012 году, а в 2014 году доход с продаж пересек черту в £16, 5 миллионов (более 1 миллиарда рублей). Фото: Instagram, Vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!