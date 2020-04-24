Девушка задумала прийти на чужую свадьбу в белом и нарвалась на критику в Сети
Девушка похвасталась модной находкой, поделившись снимками модели в силуэтном платье-макси из полупрозрачного белого кружева. Под фото она оставила дерзкий комментарий: «Кто-нибудь, купите мне это, чтобы я могла украсить собой чью-нибудь свадьбу», цитирует The Sun. Модель платья носила название To have and to hold («взять и удержать» — прим. ред) — эта фраза часто используется во время бракосочетания и указывает на намерение пары объединиться семейными узами. Гостью обвинили в том, что она намерена украсть роль невесты на мероприятии.
Фото: Reddit.com/let's shame those weddings
На портале Reddit началась активная дискуссия. «Это название 100% для свадебного платья!», «Что она вообще о себе возомнила! Кто будет покупать ей этот наряд, чтобы она пришла в нем на его свадьбу?!», «Это было бы странно, даже если бы платье было голубым — у него даже название свадебное!», «Уверена, это было свадебное платье. Было бы глупо и неуместно, если бы кто-то надел его, кроме невесты» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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