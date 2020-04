Девушка задумала прийти на чужую свадьбу в белом и нарвалась на критику в Сети

Девушка похвасталась модной находкой, поделившись снимками модели в силуэтном платье-макси из полупрозрачного белого кружева. Под фото она оставила дерзкий комментарий: «Кто-нибудь, купите мне это, чтобы я могла украсить собой чью-нибудь свадьбу», цитирует The Sun. Модель платья носила название To have and to hold («взять и удержать» — прим. ред) — эта фраза часто используется во время бракосочетания и указывает на намерение пары объединиться семейными узами. Гостью обвинили в том, что она намерена украсть роль невесты на мероприятии.