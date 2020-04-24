Девушка задумала прийти на чужую свадьбу в белом и нарвалась на критику в Сети

На портале Reddit началась активная дискуссия. «Это название 100% для свадебного платья!», «Что она вообще о себе возомнила! Кто будет покупать ей этот наряд, чтобы она пришла в нем на его свадьбу?!», «Это было бы странно, даже если бы платье было голубым — у него даже название свадебное!», «Уверена, это было свадебное платье. Было бы глупо и неуместно, если бы кто-то надел его, кроме невесты» — пишут в комментариях.