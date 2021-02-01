Девушка выяснила, что женщины все время неправильно завязывали халаты
Девушка разместила ролик в TikTok еще в декабре 2020 года, его заметили другие пользователи. Как уточнила британка, многие из представительниц слабого пола носят дома халат. Спустя много лет она обнаружила, что его можно завязывать намного удобнее, при этом одежда в этом случае не развязывается и сидит крепко.
В ролике автор продевает пояс халата через петли и завязывает его спереди. По ее словам, в таком случае одежда сидит на теле устойчивее, и халат не раскрывается. Пользователи в комментариях, попробовавшие завязать халат по-новому дома, оценили идею.
«Так лучше. Спасибо. Это намного удобнее», - написала одна из женщин. «Боже, я удивлялась, почему мой всегда развязывается сам», - призналась еще одна девушка. «Определенно, более безопасный и удобный способ носки», - добавила еще одна хозяйка в комментариях.
Другие были сбиты с толку и не заметили разницу. «Это сложно. Как тебе это удалось?» - написали они. «Вы недооцениваете мою лень», - признались люди. «Мне не понравилось», - пришли к выводу они.
Фото и видео: TikTok/@meggarlandd, pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!