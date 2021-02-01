Девушка выяснила, что женщины все время неправильно завязывали халаты

Девушка разместила ролик в TikTok еще в декабре 2020 года, его заметили другие пользователи. Как уточнила британка, многие из представительниц слабого пола носят дома халат. Спустя много лет она обнаружила, что его можно завязывать намного удобнее, при этом одежда в этом случае не развязывается и сидит крепко.

В ролике автор продевает пояс халата через петли и завязывает его спереди. По ее словам, в таком случае одежда сидит на теле устойчивее, и халат не раскрывается. Пользователи в комментариях, попробовавшие завязать халат по-новому дома, оценили идею.