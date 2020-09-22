Девушка сшила платье из дешевых кухонных полотенец и произвела фурор
Фото: Instagram @selika2904
Однажды девушка увидела на прилавке магазина кухонные полотенца нежного персикового цвета с рисунком в виде сидящих на ветвях какаду. Селика купила семь штук, а затем заказала еще четыре. Стоимость каждого — $1.5 (около 115 рублей — прим. ред.). «Я видела в сообществах, посвященных рукоделию, как люди делают из подобных полотенец головные уборы. Я же подумала — почему бы не сшить платье» — цитирует Харрис Daily Mail.
Идея появилась быстро, мастерица воплотила ее в жизнь, а результатом поделилась в Instagram. Приталенное платье с пышной юбкой и забавными рукавами-фонариками восхитило фолловеров. «Выглядит чудесно! Вдохновляет достать швейную машинку и заняться творчеством» «Хитрый прием! Прекрасная работа, нравится такой креатив» — пишут в комментариях. А некоторые пользователи похвастались и своими идеями: «Я сшила из таких полотенец несколько защитных масок, а остаток пустила на сумку кросс-боди и монетницу», «Я думала сделать из них наволочку, но эта идея лучше».
Фото: Instagram @selika2904
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