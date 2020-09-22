Девушка сшила платье из дешевых кухонных полотенец и произвела фурор

Идея появилась быстро, мастерица воплотила ее в жизнь, а результатом поделилась в Instagram. Приталенное платье с пышной юбкой и забавными рукавами-фонариками восхитило фолловеров. «Выглядит чудесно! Вдохновляет достать швейную машинку и заняться творчеством» «Хитрый прием! Прекрасная работа, нравится такой креатив» — пишут в комментариях. А некоторые пользователи похвастались и своими идеями: «Я сшила из таких полотенец несколько защитных масок, а остаток пустила на сумку кросс-боди и монетницу», «Я думала сделать из них наволочку, но эта идея лучше».