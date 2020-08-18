Девушка сшила копию дорогого модного платья и произвела фурор в Сети

Объектом желания стало остромодное мини-платье из фактурной ткани фисташкового цвета с драпировками по бокам. На сайте популярного австралийского онлайн-магазина наряд стоил $95 (около 7000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), что было девушке не по карману. 25-летняя блогер приобрела французский материал джерси (трикотажное полотно, из которого зачастую производят свитшоты и худи) и сшила из нее точную копию платья. Обошелся импровизированный hand-made всего в $18 (около 1320 рублей — прим. ред.).