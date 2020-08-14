Девушка, с 6 лет продававшая сумки на рынке, открыла свой модный бренд и заработала миллионы

За свои достижения Люси благодарит семью. Ее бабушка была швеей, поэтому с ранних лет девочка умела обращаться с иголкой и ниткой, а в школьные годы шила себе одежду. В 18 лет будущая бизнесвумен уехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Через несколько лет юношеский максимализм развеялся, и она решила найти для себя более прибыльное дело. В этот период она переоборудовала чердак в родительском доме под мастерскую и начала творить, а готовую одежду продавала на местных лондонских рынках. С тех пор все пошло как по маслу: на пошив появился спрос, и рос он стремительно. Тогда Аллен открыла свой интернет-магазин и заработала первый миллион.

Уже на начальных этапах Люси ставила задачу — обеспечить покупательницам такой уровень сервиса, чтобы они захотели вернуться еще раз. В линейке представлен широкий размерный ряд, и моделям plus-size уделяется большое значение. Сегодня оборот бренда составляет более 96 миллионов рублей в год, и с каждым разом он выше.