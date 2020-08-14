Девушка, с 6 лет продававшая сумки на рынке, открыла свой модный бренд и заработала миллионы
Фото: Instagram @neverfullydressed
В раннем детстве Люси Аллен узнала, что такое продажа, покупка и клиентский сервис. Тогда она и не догадывалась, что в будущем это поможет ей открыть бизнес мечты. Сегодня 34-летняя предприниматель владеет собственным модным брендом, среди поклонниц которого — Бейонсе, Лотти Мосс, Кендалл Дженнер. Его ДНК — броские принты, дерзкие силуэты и ткани, которые моделируют идеальную форму. Бестселлер лейбла, принесший ему славу по всему миру, — знаменитая леопардовая юбка-миди с дерзким разрезом от бедра. «Это были невероятные эмоции, когда я увидела Бейонсе в бутике. Она сама выбрала и купила вещь!» — цитирует Аллен The Sun.
За свои достижения Люси благодарит семью. Ее бабушка была швеей, поэтому с ранних лет девочка умела обращаться с иголкой и ниткой, а в школьные годы шила себе одежду. В 18 лет будущая бизнесвумен уехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Через несколько лет юношеский максимализм развеялся, и она решила найти для себя более прибыльное дело. В этот период она переоборудовала чердак в родительском доме под мастерскую и начала творить, а готовую одежду продавала на местных лондонских рынках. С тех пор все пошло как по маслу: на пошив появился спрос, и рос он стремительно. Тогда Аллен открыла свой интернет-магазин и заработала первый миллион.
Уже на начальных этапах Люси ставила задачу — обеспечить покупательницам такой уровень сервиса, чтобы они захотели вернуться еще раз. В линейке представлен широкий размерный ряд, и моделям plus-size уделяется большое значение. Сегодня оборот бренда составляет более 96 миллионов рублей в год, и с каждым разом он выше.
Фото: Instagram @neverfullydressed
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