Девушка рассказала, как карантин спас ее от тяжелой шопинг-зависимости
Фото: Instagram
23-летняя Наташа Джурик призналась, что страсть к шопингу она питает с подросткового возраста. Чем старше становилась девушка, тем больший размах приобретала зависимость — наличие кредитных карт и постоянной работы давало чувство уверенности. «Я не могла контролировать себя. Это был замкнутый круг. Каждый раз я обещала себе остановиться — завтра, в понедельник и так далее. Но все начиналось заново» — цитирует слова героини Daily Mail.
Девушка рассказывает, что одежда была весомой частью ее бесконечных покупок, но далеко не единственной. Это усугублялась работой в торговом центре, что подогревало желание тратить деньги. Ежемесячно Наташа спускала больше 1000 долларов (более 70 000 рублей — прим. ред.) на совершенно ненужные вещи. «Я знала, что мне заплатят через две недели, но забывала, что часть этой суммы должна буду отдать за долги по кредитной карте» — признается девушка. Бывали случаи, когда Джурик тратила все, что было, и по полмесяца жила на 50 долларов (около 3500 рублей — прим. ред.).
Фото: Kinopoisk.ru
Единственным, что спасало девушку, было ответственное отношение к деньгам, взятым в долг, поэтому кредиты она погашала в срок, независимо от обстоятельств. Помогла справиться с пристрастием пандемия коронавируса с режимом самоизоляции. «Странно, но только тогда я поняла, сколько денег я могла бы сэкономить за весь этот период. Это научило меня видеть разницу между необходимостью и импульсом» — рассказывает Наташа. Поддержал решение девушки избавиться от зависимости и ее бойфренд, который всячески мешал ей тратить деньги.
«Спустя столько лет шопинг-зависимости я наконец-таки поняла, что не так уж и страшно носить одну вещь по 10 раз. Настоящей радостью стали покупки-инвестиции — например, качественная зимняя куртка. Я не бросаю шопинг, но избавляюсь от легкомысленного поведения. Теперь я счастлива, что смогла построить финансовую «подушку безопасности» для своего будущего» — делится Наташа.
Фото: Instagram, Kinopoisk
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!