Девушка рассказала, как карантин спас ее от тяжелой шопинг-зависимости

23-летняя Наташа Джурик призналась, что страсть к шопингу она питает с подросткового возраста. Чем старше становилась девушка, тем больший размах приобретала зависимость — наличие кредитных карт и постоянной работы давало чувство уверенности. «Я не могла контролировать себя. Это был замкнутый круг. Каждый раз я обещала себе остановиться — завтра, в понедельник и так далее. Но все начиналось заново» — цитирует слова героини Daily Mail.

Девушка рассказывает, что одежда была весомой частью ее бесконечных покупок, но далеко не единственной. Это усугублялась работой в торговом центре, что подогревало желание тратить деньги. Ежемесячно Наташа спускала больше 1000 долларов (более 70 000 рублей — прим. ред.) на совершенно ненужные вещи. «Я знала, что мне заплатят через две недели, но забывала, что часть этой суммы должна буду отдать за долги по кредитной карте» — признается девушка. Бывали случаи, когда Джурик тратила все, что было, и по полмесяца жила на 50 долларов (около 3500 рублей — прим. ред.).