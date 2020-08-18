Девушка похвасталась модным клатчем, а в Сети его перепутали с УЗИ-снимком беременности

С тех пор, как произошел этот забавный случай, минул год, и девушка отметила это в своем профиле. На что получила забавные комментарии: «Так и что, этот милый клатч уже вырос и превратился в симпатичную сумку-тоут в этом году?», «Это заняло у меня 5 минут, чтобы определить, что это сумка», «Ставить вечеринки выше здоровья своего растущего клатча — отвратительно!» — цитирует фолловеров The Sun. После того, как «УЗИ-клатч» стал суперзвездой Сети, девушка больше не носила его. Правда, оставила как воспоминание о той крупной сумочной драме.