Девушка не могла найти туфли своего размера, поэтому покрасила старые краской для мебели

Своим лайфхаком она поделилась на Facebook, подписав публикацию: «Когда срочно нужны красные туфли и сумка к ним…У меня крошечная нога, и я бы не успела найти подходящую пару за две недели». Кстати, этот дельный совет она получила от своей второй половинки: «Я потратила целый день, листая онлайн-магазины, пока мой бойфренд в шутку не сказал, чтобы я покрасила старые». Результат восхитил пользователей в Сети и вызвал бурное обсуждение. «Помню, как это делали много лет назад — моя мама красила обувь в белый, «Круто! Я тоже делала так в восьмидесятых. Выглядит отлично!» — цитирует юзеров The Sun.