Девушка не могла найти туфли своего размера, поэтому покрасила старые краской для мебели
Усложнился поиск тем, что девушка обладает миниатюрным размером ноги. Но безвыходных ситуаций нет, особенно если проявить креативный подход. Кэролин достала из дальнего ящика старые босоножки кораллового цвета и черный клатч с тиснением под кожу ящерицы. А затем — вооружилась водостойкой пламенно-красной краской для мебели и погрузилась в творческий процесс.
Фото: Facebook Carolyn Maclellan
Своим лайфхаком она поделилась на Facebook, подписав публикацию: «Когда срочно нужны красные туфли и сумка к ним…У меня крошечная нога, и я бы не успела найти подходящую пару за две недели». Кстати, этот дельный совет она получила от своей второй половинки: «Я потратила целый день, листая онлайн-магазины, пока мой бойфренд в шутку не сказал, чтобы я покрасила старые». Результат восхитил пользователей в Сети и вызвал бурное обсуждение. «Помню, как это делали много лет назад — моя мама красила обувь в белый, «Круто! Я тоже делала так в восьмидесятых. Выглядит отлично!» — цитирует юзеров The Sun.
Фото: Facebook, Unsplash
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