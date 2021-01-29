Девушка купила знаменитые туфли Кэрри Брэдшоу за 2 600 рублей

Фолловеры были в восторге. «Это же те самые свадебные туфли!», «Я думала, что мои кроссовки за $2 — вершина успеха», «Я не ношу каблуки, но эти — мечта», — восхищались одни. Другие же посчитали, что туфли — подделка: «Как жаль, что это фейк». Одна из пользователей даже не поленилась сфотографировать свои Manolo: «Посмотрите: здесь этикетка пришита ровно и со всех сторон, а на ваших — просто прикреплена с двух концов».