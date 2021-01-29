Девушка купила знаменитые туфли Кэрри Брэдшоу за 2 600 рублей
Однажды Лиз Аллен из Австралии посетила благотворительный маркет, где ее внимание привлекли они — итальянские туфли из сатина цвета электрик с узнаваемой квадратной пряжкой, усыпанной кристаллами. Каково было ее удивление, когда она обнаружила, что это — легендарные Hangisi от Manolo Blahnik, причем точно такие же, которые были у Кэрри Брэдшоу.
Фото: Twitter // Dr Liz Allen @DrDemography
Туфли, которые героиня фильма получила вместе с предложением руки и сердца от мужчины своей мечты, сейчас стоят 795 фунтов стерлингов (около 83 000 рублей, — прим. ред.). А Лиз купила их всего за 35 долларов (около 2 600 рублей), сообщает Daily Mail.
Фолловеры были в восторге. «Это же те самые свадебные туфли!», «Я думала, что мои кроссовки за $2 — вершина успеха», «Я не ношу каблуки, но эти — мечта», — восхищались одни. Другие же посчитали, что туфли — подделка: «Как жаль, что это фейк». Одна из пользователей даже не поленилась сфотографировать свои Manolo: «Посмотрите: здесь этикетка пришита ровно и со всех сторон, а на ваших — просто прикреплена с двух концов».
Фото: Globallook / Twitter
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